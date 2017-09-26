Коутиньо: «О расизме в адрес Мане услышал только после игры»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо подвёл итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (1:1), а также признался, что не слышал оскорблений в адрес сенегальского форварда «мерсисайдцев» Садьо Мане:

«Мы были лучше, больше владели мячом, создали больше возможностей забить. Только не смогли. Теперь надо продолжать работать, потому что впереди будут ещё игры.

Во время игры не слышал о расизме в адрес Мане. Узнал только сейчас. Если это так, то реально грустно».

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