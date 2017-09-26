У РФС нет данных о проявлении расизма на матче «Спартак» - «Ливерпуль»

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что у организации нет данных о расизме на матче Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» (1:1).

Ранее бразильское издание Globo сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане.

«У меня такой информации (о расистских проявлениях) нет, это я могу сказать вам точно.

Они (зарубежные СМИ) порой и приезжают для того, чтобы написать какую-нибудь гадость.

Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу. Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты. И что меня особенно удручает, даже спортивные».

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