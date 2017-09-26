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У РФС нет данных о проявлении расизма на матче «Спартак» - «Ливерпуль»

сегодня, 11:51
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что у организации нет данных о расизме на матче Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» (1:1).

Ранее бразильское издание Globo сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане.

«У меня такой информации (о расистских проявлениях) нет, это я могу сказать вам точно. 

Они (зарубежные СМИ) порой и приезжают для того, чтобы написать какую-нибудь гадость.

Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу. Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты. И что меня особенно удручает, даже спортивные».

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Все комментарии
жменя семечек
сегодня в 12:02
это квинси промес из фан сектора выкрикивал))
LOpp
сегодня в 12:00
ух-ух-уходи, не мешай Спартаку гол забить: кричали болельщики.
Y.N.W.A.
сегодня в 11:59
Такого антифутбола я давненько не видел. Ладно, автобусы, но это постоянное валяние на газоне, причем один и тот же игрок несколько раз сваливался на поле, эти затяжки это просто лютый ужас. И кому такая ничья сгодилась? С таким футболом далеко не уедешь.
Гус Пойет
сегодня в 11:55
А на нет и суда нет
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