Виалли: «Без гармонии в раздевалке ПСЖ далеко не уедет»

Бывший игрок «Ювентуса» Джанлука Виалли прокомментировал разлад в коллективе у ПСЖ, где черная кошка перебежала дорогу между Эднисоном Кавани и Неймаром.

«ПСЖ может претендовать на победу в Лиге чемпионов, они подписали двух феноменальных игроков и изначально были моими фаворитами. Однако теперь есть некоторые сомнения, учитывая, что в клубе не хватает гармонии. Без этого ПСЖ далеко не уедет».

Также Виалли прокомментировал тот факт, что «Ювентус» никак не может выиграть ЛЧ, зачастую уступая в финалах. «Юве» в последний раз брал заветный кубок в 1996 году, а Виалли был капитаном той команды.

«Поначалу мне было приятно, что я последний капитан „Ювентуса“, который выигрывал Лигу чемпионов, но теперь я устал от этого. Мне бы хотелось быть капитаном команды, выигрывающей трофей каждые 5-6 лет, а не каждый 21 год».

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