Зидан: «„Реал“ показал идеальную игру. Все были на высоте»

Рулевой «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после исторической выездной победы над дортмундской «Боруссией» во втором туре Лиги чемпионов:

«Мы показали прекрасную игру. Здорово начали, блестяще провели первый тайм и продолжили в том же духе во втором. После перерыва испытали кое-какие сложности, но мы откровенно их переиграли. Всё было идеально.

Голов могло быть и больше — шансы были. Но важнее всего забить больше, чем забил соперник, а с этим мы справились. Я рад за Криштиану — в очередной раз! Я доволен и им, и Бэйлом. Команда хорошо поработала — Иско, Модрич, Каземиро и Кроос сыграли чудесно. Все были на высоте. Потрясающая игра».

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