Степаненко: «В игре с „Манчестер Сити“ на судьях сказался фактор гранда»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко остался недоволен судейством в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

«Пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот соперника – стопроцентный. На судьях сказался фактор гранда, а мы к этому уже привыкли, если вспомнить матчи с „Реалом“ или „Баварией“. Однако провели хороший поединок, играли в футбол, а не отбивались. Уходя с поля, каждый из нас может сказать: сделали все, чтобы проявить себя достойно и ехать домой с высоко поднятой головой.

Очень важны два стыковых матча с „Фейенордом“, они будут еще сложнее. Если сейчас нас могли где-то недооценивать, то здесь предстоит равное по силам противостояние, и в нем нужно будет показывать мастерство».

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