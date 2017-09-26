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Степаненко: «В игре с „Манчестер Сити“ на судьях сказался фактор гранда»

сегодня, 08:39
Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 0ШахтерШахтерМатч завершен

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко остался недоволен судейством в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

«Пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот соперника – стопроцентный. На судьях сказался фактор гранда, а мы к этому уже привыкли, если вспомнить матчи с „Реалом“ или „Баварией“. Однако провели хороший поединок, играли в футбол, а не отбивались. Уходя с поля, каждый из нас может сказать: сделали все, чтобы проявить себя достойно и ехать домой с высоко поднятой головой.

Очень важны два стыковых матча с „Фейенордом“, они будут еще сложнее. Если сейчас нас могли где-то недооценивать, то здесь предстоит равное по силам противостояние, и в нем нужно будет показывать мастерство».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 09:07
Обыграйте МС дома.
Морозовский
сегодня в 09:04
Хохлов, короче, в Европу не пускают.
mikysss
сегодня в 08:47
пенки не было игроку мансити карточку надо было давать за симуляцию
firewing
сегодня в 08:43
Гранд пока только на словах - видимо термин "мешок" пока довлеет.
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