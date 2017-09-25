Клопп: «Давайте сыграем в футбол»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп произнес заключительные слова для официального сайта мерсисайдцев перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком»:

«Сегодняшний день для меня был самым сложным в вопросе выбора стартового состава. Почти никто из игроков не дал мне повода не выпускать его сегодня на поле. В конечном итоге, у нас есть 11 основных футболистов и сильная скамейка — именно это нам и требуется при столь плотном графике, когда впереди сложная игра.

Нам нужно соблюдать баланс качества, тактической дисциплины, страсти, агрессии и других элементов. Давайте сыграем в футбол».

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