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Клопп: «„Ливерпуль“ не самая удачливая команда»

сегодня, 00:23
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Мы разочарованы, что не использовали шансы. Мы не самая удачливая команда. Мы дали много шансов сопернику. Было сложно чисто отвоевать мяч. Да, удалось сравнять, и было четыре стопроцентных момента. Это очень разочаровывает. В обоих матчах мы должны были побеждать, но не смогли. Я много хорошего извлёк из этой игры. Мы создали много опасных моментов, но многое не реализовали – это надо исправлять.

Почему не смогли забить, когда выходили впятером против двух игроков „Спартака“? Это сильный вопрос. Немного не повезло, да и голкипер спас. Оба вратаря сегодня не раз выручали „Спартак“. Принимаются неверные решения. Единственный способ это исправить – пытаться снова и снова.

Меня не очень интересует атмосфера на чужом стадионе, но да, она мне понравилась. Меня больше беспокоит атмосфера на домашних играх. Я не очень озабочен ситуацией в Мариборе, но предпочитаю играть при заполненных трибунах», - сказал Клопп.

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Все комментарии
IKER-RAUL
сегодня в 00:34
Удачи в дальнейших играх!
Owl Fake
сегодня в 00:27
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