Пятов: «В первом голе „Сити“ есть и моя вина. Проспал...»

Несмотря на упорное сопротивление «Шахтера», «Манчестер Сити» все же одержал победу во втором туре Лиги чемпионов. Голкипер «горняков» Андрей Пятов считает, что в первом пропущенном голе есть его вина:

«Мы готовились к такому матчу, знали сильные и слабые стороны „Манчестер Сити“. Мы хорошо справлялись до забитого гола. Первый гол надломил нас. Наверное, в нем есть и моя вина, проспал…

Знал ли я, куда будет бить Агуэро? Спасибо нашему тренеру, это его заслуга, он показал мне, как исполняет пенальти аргентинец. Изучали его.

Поражение от „Сити“ ничего не означает, осталось еще четыре игры. Мы старались играть в открытый футбол, прессинговали, но чего-то не хватило сегодня».

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