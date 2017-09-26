Хендерсон: «„Ливерпуль“ должен был побеждать, поэтому сейчас мы разочарованы»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон разочарован ничейным результатом встречи со «Спартаком» во втором туре Лиги чемпионов:

«Мы должны были побеждать, поэтому сейчас все разочарованы. Учитывая, как мы контролировали игру и сколько моментов создали, „Ливерпуль“ должен был одерживать победу с комфортным счетом. В другой день счет мог бы быть 3:0 или 4:0».

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