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Хендерсон: «„Ливерпуль“ должен был побеждать, поэтому сейчас мы разочарованы»

сегодня, 00:35
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон разочарован ничейным результатом встречи со «Спартаком» во втором туре Лиги чемпионов:

«Мы должны были побеждать, поэтому сейчас все разочарованы. Учитывая, как мы контролировали игру и сколько моментов создали, „Ливерпуль“ должен был одерживать победу с комфортным счетом. В другой день счет мог бы быть 3:0 или 4:0».

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 00:54
Легендарный Хендерсон весь матч дискутировал с судьёй. Был один такой, Стивеном звали.
Тоже говорил, что в другой раз возьмут чемпионство в 19 или в 20 раз..
Теперь этот по стопам идёт.
Delight ответил sihafazatron
сегодня в 00:52
sihafazatron:
не ожидал от ливера, играли ведь с аустайдером, должны были 3 очка брать
    sihafazatron
    сегодня в 00:38
    не ожидал от ливера, играли ведь с аустайдером, должны были 3 очка брать
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