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Источник: «Мане и Старридж подверглись проявлениям расизма в матче со "Спартаком»

сегодня, 02:39
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающие «Ливерпуля» Садьо Мане и Дэниэл Старридж столкнулись с проявлениями расизма во время матча со «Спартаком» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Как утверждает источник, фанаты красно-белых имитировали звуки обезьян, когда мяч получал Мане.

После того, как «Ливерпуль» сравнял счёт в поединке, сенегальский форвард жестами попросил фанатов прекратить оскорбления, но это не дало успеха. Позднее в похожей ситуации оказался Старридж, который заменил Мане во второй половине встречи.

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Все комментарии
Sully
сегодня в 02:59
    piercman
    сегодня в 02:58
      амурец
      сегодня в 02:58
        Рубиновый Дракон
        сегодня в 02:54
        сенегальский форвард жестами попросил фанатов прекратить оскорбления
        -------------------
        Это как?Можно видео жестов?))
        никита001
        сегодня в 02:52
        Все здесь зоологи, знают, какие звуки какое животное издает.
        Претензии - вообще ни о чем.
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        сегодня в 02:51
          Кайзер Созе
          сегодня в 02:45
          Раследование будет вести генерал Яя!
          Абу-Мухаммад Курбангаджиев
          сегодня в 02:44
          Если это дело рассмотрит уефа то будут ооочень серьёзные проблемы у Спартака в плане финансово и в плане болельщиков! Чёрный или белый разве имеет значение народ они дают болельщикам праздник в футболе а в ответ болелы показывают обезьян так не красиво 👎👎👎
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