Источник: «Мане и Старридж подверглись проявлениям расизма в матче со "Спартаком»

Нападающие «Ливерпуля» Садьо Мане и Дэниэл Старридж столкнулись с проявлениями расизма во время матча со «Спартаком» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Как утверждает источник, фанаты красно-белых имитировали звуки обезьян, когда мяч получал Мане.

После того, как «Ливерпуль» сравнял счёт в поединке, сенегальский форвард жестами попросил фанатов прекратить оскорбления, но это не дало успеха. Позднее в похожей ситуации оказался Старридж, который заменил Мане во второй половине встречи.

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