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Диего Коста поблагодарил «Челси»

сегодня, 08:57

Новичок «Атлетико» Диего Коста поблагодарил свой бывший клуб «Челси» за те три года, которые он провел в стане «синих».

«Циклы начинаются и заканчиваются, мой период в „Челси“ подошел к концу. Я провел здесь три замечательных года, которые никогда не забуду. Два титула чемпиона, Суперкубок Англии, 120 матчей, 59 голов и 24 передачи. Теперь этот период закончился, пусть и совсем не так, как хотелось.

Замечательные поклонники, товарищи по команде и все сотрудники клуба навсегда останутся в моем сердце. Уверен, они поймут причину, почему я ушел - я просто не мог потерять веру в себя. Спасибо, „Челси“, за всё!»

 

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сегодня в 09:01
Удачи, Костян, и спасибо за всё!)
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