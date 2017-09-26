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Юноши «Краснодара» упустили победу над сверстниками из «Кайрата»

сегодня, 18:09
Кайрат (до 19)Кайрат (до 19)2 : 2Краснодар (до 19)Краснодар (до 19)Матч завершен

В матче 1 раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар», почти треть поединка играя в меньшинстве, не удержал победу над «Кайратом».

Алма-Ата, Центральный стадион Алма-Ата 

«Кайрат» (до 19) – «Краснодар» (до 19) – 2:2 (1:2)
Голы: Швырев 29, Алип 83 - Игнатьев 45+1, Уткин 45+3.

«Кайрат» (до 19): Устименко, Айторе, Алип, Суюнов (Сериков 74), Бахтияров, Оразов, Астанов (Битуссупов 68), Ярков, Нурдалиев, Ульшин, Швырев (Агзамбаев 82).

«Краснодар» (до 19): Сафонов, Черников (Текучев 56), Григорян (Халназаров 75), Парадин, Иванов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Голубев, Бочко (Ивашин 84), Уткин.

Предупреждения: Голубев 33, Нурдалиев 33, Черников 34, Оразов 34, Астанов 42, Парадин 58, Суюнов 59
Удаление: Голубев 61 (вторая желтая), Устименко 90+1.

Судья: Халил Мелер.

Ранее ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Юношеской Лиги УЕФА.

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Все комментарии
D.vil
сегодня в 18:14
Матч-огонь!!!))) Я такого давно не видела;) Они первые забили, мы за минуту в компенсированное время первого тайма забили 2 мяча!) Затем минут на 10-15 отключили свет во втором тайме, после нелепое у наших удаление, те сравняли(( Потом в концовке наш выходил один на один с вратарем, но тот сфолил удачно (жаль не в штрафной) и его удалили.) Вообщем, подводя итоги матча, мы были ближе к 3 голу, чем они:) Краснодару удачи дома!!!)))
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