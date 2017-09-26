Юноши «Краснодара» упустили победу над сверстниками из «Кайрата»

В матче 1 раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар», почти треть поединка играя в меньшинстве, не удержал победу над «Кайратом».
Алма-Ата, Центральный стадион Алма-Ата
«Кайрат» (до 19) – «Краснодар» (до 19) – 2:2 (1:2)
Голы: Швырев 29, Алип 83 - Игнатьев 45+1, Уткин 45+3.
«Кайрат» (до 19): Устименко, Айторе, Алип, Суюнов (Сериков 74), Бахтияров, Оразов, Астанов (Битуссупов 68), Ярков, Нурдалиев, Ульшин, Швырев (Агзамбаев 82).
«Краснодар» (до 19): Сафонов, Черников (Текучев 56), Григорян (Халназаров 75), Парадин, Иванов, Игнатьев, Сулейманов, Бородин, Голубев, Бочко (Ивашин 84), Уткин.
Предупреждения: Голубев 33, Нурдалиев 33, Черников 34, Оразов 34, Астанов 42, Парадин 58, Суюнов 59
Удаление: Голубев 61 (вторая желтая), Устименко 90+1.
Судья: Халил Мелер.
Ранее ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Юношеской Лиги УЕФА.
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