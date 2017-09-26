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Бэйл: «„Реал“ не лидирует в чемпионате, но у нас есть менталитет победителей»

сегодня, 07:34
БоруссияБоруссия1 : 3РеалРеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, отметившийся голом в ворота дортмундской «Боруссии», подвёл итоги выездного матча группового раунда Лиги чемпионов, завершившегося победой «сливочных» (3:1):

«Самым главным для нас было сохранить нашу уверенную позицию в группе, набрав три очка, и ещё нам нужно было вернуть уверенность в себе.

Важно побеждать в каждом матче. Сейчас мы не лидируем в чемпионате, но у нас есть менталитет победителей. Победа придают уверенности, и после сегодняшней игры её стало больше».

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