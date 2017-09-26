Рамос: «Мяч действительно попал мне в руку, но это было совершенно непроизвольно»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал эпизод выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), когда арбитр встречи не назначил пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку капитана «сливочных»:

«Это случилось очень быстро. Мяч действительно коснулся моей руки, просто Кейлор [Навас] отбивал его и попал в меня. Это было совершенно непроизвоильно, у меня не было никакого намерения играть рукой, поэтому судье не нужно было свистеть.

Мы знали, что у нас есть хорошая возможность наконец одержать победу на этом стадионе. Играть здесь тяжело, но мы с первой минуты взяли игру под свой контроль».

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