Лукаку, Роналду и Иньеста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. В список претендентов вошли полузащитники Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), а также нападающие Неймар (ПСЖ), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Венсан Абубакар («Порту»).

Голосование проводится среди болельщиков на сайте УЕФА. Ранее был опубликован список претендентов на автора лучшего гола недели.

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