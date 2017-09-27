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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Лукаку, Роналду и Иньеста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

сегодня, 14:40

УЕФА опубликовал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. В список претендентов вошли полузащитники Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), а также нападающие Неймар (ПСЖ), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Венсан Абубакар («Порту»).

Голосование проводится среди болельщиков на сайте УЕФА. Ранее был опубликован список претендентов на автора лучшего гола недели.

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Все комментарии
шацк
сегодня в 15:27
Абубакар был лучшим на этой неделе, ну или Кейн.
Don trambon
сегодня в 15:23
Лукаку то за что? За то что забил команде жадного еврея, который считает, что игроки не попадая ногой по мячу в своей штрафной и делающие пасы назад на соперника - это уровень и лучше их нет?
Ну уж нет, в таком случае вместо Лукаку Гинеру вручать надо.
гжегож
сегодня в 15:10
Португальский бездарь здесь за что?
Конор MакГрегор
сегодня в 15:09
Неймар,или Роналду..Соперники были сильнее,чем у остальных..А короля Эйбара не видно совсем,ну как обычно зрителем будет..
Artuom
сегодня в 15:00
Иньеста сыграл ниже своего уровня.
Игуаину за то что Олимпиакосу забил 1 гол??))
Вместо Лукаку должен быть Марсьяль, именно он поучаствовал во всех голах команды.
Вместо Неймара должен быть Мбаппе.
жменя семечек
сегодня в 14:47
хороший подбор! наверно всё же кейн..! инопланетянен со спортингом , совсем был мёртв, но я думал что всё равно протянут, как ни раз бывало
nurajanm
сегодня в 14:45
Однозначно Кейн заслуживает если не Лукаку
mavrid05
сегодня в 14:44
Криш или Абубакар
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