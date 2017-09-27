Суарес: «Одержать лёгкую победу не получилось из-за того, как играл „Спортинг“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал выездную победу над «Спортингом» (1:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов:

«То, что я не забил, не имеет значения. Что действительно важно, так это то, что мы смогли взять три очка в непростом поединке. Мы должны уметь приспосабливаться к тому, что происходит на поле. Одержать лёгкую победу не получилось из-за того, как играл наш соперник.

„Барселона“ борется за успех в каждом турнире, начинать сезон с новым тренером может быть не так просто, но он отличный специалист».

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