Гризманн: «Возможно, нам не хватило более качественной игры с моей стороны»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, несмотря на гол в ворота «Челси», считает, что его игра могла быть одной из причин домашнего поражения «матрасников» от лондонского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2):

«Что пошло не так? Возможно, нам не хватило более качественной игры с моей стороны. Помимо забитого мяча, мой день сегодня не задался.

„Челси“ был лучшей командой во всех компонентах. Больше сказать нечего. Мы должны попытаться победить во всех оставшихся встречах».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте