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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
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Гризманн: «Возможно, нам не хватило более качественной игры с моей стороны»

сегодня, 06:28
АтлетикоАтлетико1 : 2ЧелсиЧелсиМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, несмотря на гол в ворота «Челси», считает, что его игра могла быть одной из причин домашнего поражения «матрасников» от лондонского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2):

«Что пошло не так? Возможно, нам не хватило более качественной игры с моей стороны. Помимо забитого мяча, мой день сегодня не задался.

„Челси“ был лучшей командой во всех компонентах. Больше сказать нечего. Мы должны попытаться победить во всех оставшихся встречах».

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Морозовский
сегодня в 07:34
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