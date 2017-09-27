Мбаппе: «Наша история только начинается»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу над «Баварией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0):

«Наша история только начинается.

В голове мы держали мысль, что нужно показать великолепную игру в матче против великолепной команды, что мы и сделали.

Наши ожидания были высокими, что нормально после такой летней трансферной кампании. Мы показали целостную игру и теперь ждём субботнего матча в чемпионате. Мы здесь, чтобы побеждать в каждом матче».

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