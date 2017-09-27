Зюле: «Ранний пропущенный гол оказался для „Баварии“ фатальным»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле выразил мнение, что на итоговый результат встречи с ПСЖ (0:3) в рамках группового раунда Лиги чемпионов сильно повлиял гол, пропущенный мюнхенцами на 2-й минуте поединка:

«Мы подготовились достаточно хорошо, у нас была отличная тренировочная неделя, и мы много работали. Потом ты приезжаешь сюда и получаешь от одной из лучших команд турнира ранний гол в свои ворота, после чего, конечно, тебе нужно отыгрываться. Думаю, что мы так и сделали.

В первой половине игры мы были лучшей командой на поле, но нам не хватало везения. Мы знали, что у Парижа отличная команда, но мы не должны были так легко пропускать этот ранний гол. Это было фатально. И после этого, конечно, играть здесь было тяжело».

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