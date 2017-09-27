Фабиан Делф вызван в сборную Англии

Тренерский штаб сборной Англии определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 против национальных команд Словении и Литвы.
Отметим наличие в заявке полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, хотя игроку грозит дисквалификация.
Голкиперы: Джо Харт («Вест Хэм»), Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джек Батлэнд («Сток Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Аарон Крессуэл («Вест Хэм»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Майкл Кин («Эвертон»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Деле Алли («Тоттенхэм»).
Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джермейн Дефо («Борнмут»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»).
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