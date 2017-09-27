Селюк: «Сегодня Гризманн повторил достижение Траоре»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:2) повторил достижение экс-нападающего ЦСКА Ласины Траоре.

«Сегодня Гризманн повторил достижение Траоре. Забил первый гол на новом стадионе как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», — написал Селюк в своём аккаунте в «твиттере».

10 сентября 2016 года Траоре забил первый гол ЦСКА на «ВЭБ Арене» в матче 6-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0). 18 октября ивуарийский форвард забил первый гол на новом стадионе «армейцев» в Лиге чемпионов – в матче против «Монако» (1:1).

Гризманн 16 сентября этого года открыл счёт голам «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в чемпионате Испании, забив «Малаге» (1:0). В домашнем матче ЛЧ против «Челси» француз поразил ворота гостей на 40-й минуте.

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