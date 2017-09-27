Обнародована заявка сборной Франции на ближайшие отборочные матчи

Тренерский штаб сборной Франции определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 против национальных команд Болгарии и Беларуси.

Отметим, что вызов в сборную получил защитник ПСЖ Лайвен Курзава, хотя недавно игрок угодил в неприятную ситуацию.

Голкиперы: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Барселона"), Самуэль Умтити ("Барселона"), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Лайвен Курзава (ПСЖ), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан ("Реал").

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Адриен Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Димитри Пайе ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель"); Корентин Толиссо ("Бавария"), Кингсли Коман ("Бавария"), Тома Лемар ("Монако").

Нападающие: Оливье Жиру ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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