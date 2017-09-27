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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 30’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Обнародована заявка сборной Франции на ближайшие отборочные матчи

сегодня, 18:21

Тренерский штаб сборной Франции определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 против национальных команд Болгарии и Беларуси.

Отметим, что вызов в сборную получил защитник ПСЖ Лайвен Курзава, хотя недавно игрок угодил в неприятную ситуацию.

Голкиперы: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Барселона"), Самуэль Умтити ("Барселона"), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Лайвен Курзава (ПСЖ), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан ("Реал").

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Адриен Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Димитри Пайе ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель"); Корентин Толиссо ("Бавария"), Кингсли Коман ("Бавария"), Тома Лемар ("Монако").

Нападающие: Оливье Жиру ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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