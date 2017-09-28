«Лион» и «Аталанта» сильнейшего не выявили

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лион» и «Аталанта» сыграли вничью.
Лион, стадион «Групама Стэдиум»
«Лион» – «Аталанта» – 1:1 (1:0)
Голы: Траоре 45 - Гомес 57
«Лион»: Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Ауар (Депай 70), Ндомбеле, Траоре (Корне 85), Тусар, Фекир, Диас (Маолида 70).
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масиелло, Фройлер, Спинаццола, Гомес, Кристанте (Кастань 46), де Рон, Петанья (Иличич 62).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Кристанте 27, де Рон 38, Иличич 71.
Судья: Даниэль Зиберт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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