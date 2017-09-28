«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» добилось волевой виктории над «Партизаном».
Белград, стадион «Партизан»
«Партизан» – «Динамо» Киев – 2:3 (2:0)
Голы: Ожегович 34, Тавамба 42 - Мораес 54 (пен), Буяльский 68, Мораес 84.
«Партизан»: Стойкович, Милетич, Вуличевич, Остоич, Эвертон, Радин, Милетич, Янкович, Сума (Пантич 75), Тавамба, Ожегович (Йованович 79).
Главный тренер: Мирослав Джукич.
«Динамо» Киев: Коваль, Вида, Пиварич, Кендзера, Кадар, Цыганков (Мораес 46), Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Кравец (Беседин 46), Гонсалес (Морозюк 90+1).
Главный тренер: Александр Хацкевич.
Предупреждения: Кравец 29, Янкович 47, Эвертон 63, Сидорчук 79, Тавамба 83.
Судья: Моэн Свейн.
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Сам я сейчас в Кривой Рог вернулся, на весну хочу поехать во Вроцлав.
Сам я сейчас в Кривой Рог вернулся, на весну хочу поехать во Вроцлав.