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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу

вчера, 23:58
ПартизанПартизан2 : 3ДинамоДинамоМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» добилось волевой виктории над «Партизаном».

Белград, стадион «Партизан» 

«Партизан» – «Динамо» Киев – 2:3 (2:0)
Голы: Ожегович 34, Тавамба 42 - Мораес 54 (пен), Буяльский 68, Мораес 84.

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Вуличевич, Остоич, Эвертон, Радин, Милетич, Янкович, Сума (Пантич 75), Тавамба, Ожегович (Йованович 79).
Главный тренер: Мирослав Джукич.

«Динамо» Киев: Коваль, Вида, Пиварич, Кендзера, Кадар, Цыганков (Мораес 46), Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Кравец (Беседин 46), Гонсалес (Морозюк 90+1).
Главный тренер: Александр Хацкевич.

Предупреждения: Кравец 29, Янкович 47, Эвертон 63, Сидорчук 79, Тавамба 83.

Судья: Моэн Свейн.

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Все комментарии
wingback
сегодня в 00:35
Это зрада или перемога?
goodbyegoodboy ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:33
10 seconds to stars:
Что ты имеешь против того, что бы человек поехал увидел другую страну и нормально там заработал, что бы дальше вкладывать эти деньги в свою развитие и свою дальнейшую жизнь?? Несчастные кричат как везде всё хренова и обсырают других, нормальные же ищут возможности. Ты только что обо76 всех украинцев кто едет на работу в другие страны, гнилая же твоя сущность.
дядя Вова просто советский
10 seconds to stars ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:32
Lazio-Kiev:
Ищи работу, не отвлекайся.
Что ты имеешь против того, что бы человек поехал увидел другую страну и нормально там заработал, что бы дальше вкладывать эти деньги в свою развитие и свою дальнейшую жизнь?? Несчастные кричат как везде всё хренова и обсырают других, нормальные же ищут возможности. Ты только что обо76 всех украинцев кто едет на работу в другие страны, гнилая же твоя сущность.
Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:31
10 seconds to stars:
Интересно, у Lazio-Kiev такое же мнение как у тебя касательно Андрея
Lazio- независимый человек, обладающий чувством юмора, к тому же- объективный и умеющий себя вести. У меня с ним, одно время, тоже были непонятки, но, одна его шутка, весьма удачная, расставила все по местам.....
goodbyegoodboy ответил XimeRajke
сегодня в 00:31
XimeRajke:
Парадокс, но я там не был)))
Сходи проверь или они убрали из меню "пироги русские". Вареники так обозвали, псякрев
Lazio-Kiev ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:30
10 seconds to stars:
Ты что-то там протрындел в мою сторону, но ничего так конкретно и не объяснил.
Ищи работу, не отвлекайся.
XimeRajke ответил goodbyegoodboy
сегодня в 00:29
goodbyegoodboy:
Козацьку хатку на Грабицине еще не закрыли?
Парадокс, но я там не был)))
10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:28
Napoleon Bonapart:
А Ярмолку и поливать не надо, его уже Реал полил и тебя впридачу. Можно говорить с человеком, понимающим в футболе, а о чем говорить с тобой, про Ярмолку? Смешно, честное слово.....
Интересно, у Lazio-Kiev такое же мнение как у тебя касательно Андрея
10 seconds to stars ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:27
Lazio-Kiev:
За отмазку не канает!)
Ты что-то там протрындел в мою сторону, но ничего так конкретно и не объяснил.
Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:27
10 seconds to stars:
Я обратил внимание лишь на то, что ты пытаешься троллить и поливать грязью наши клубы и наших игроков(Ярмола). Так что не оправдывайся тут.
    goodbyegoodboy ответил XimeRajke
    сегодня в 00:26
    XimeRajke:
    Краков не советую. Погулять конечно в первое время самое то. Но мне не особо нравится, слишком суетливый И пробки самые ужасные по Польше. Куда лучше Вроцлав или Познань. Сам я сейчас в Кривой Рог вернулся, на весну хочу поехать во Вроцлав.
    Козацьку хатку на Грабицине еще не закрыли?
    Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:26
    Napoleon Bonapart:
    Lazio, кому и что ты хочешь объяснить, вот этому, кривому рогу? Не трать силы- бесполезно. А еще лучше, покажи ему свою майку с долларами.
    Каждый имеет право на собственное мнение . Вот навязывать своё мнение никому нельзя. Даже несчастным заробитчанам.
    10 seconds to stars ответил XimeRajke
    сегодня в 00:26
    XimeRajke:
    Краков не советую. Погулять конечно в первое время самое то. Но мне не особо нравится, слишком суетливый И пробки самые ужасные по Польше. Куда лучше Вроцлав или Познань. Сам я сейчас в Кривой Рог вернулся, на весну хочу поехать во Вроцлав.
    Я слышал что наоборот в меру спокойный и не торопливый город. Правда это в сравнении с Варшавой. Вроцлав как-раз в приоритете сейчас.
    Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 00:23
    Lazio-Kiev:
    На Украине не получается? Ты же пэрэсичный патриот , вроде! 😂
      10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
      сегодня в 00:23
      Napoleon Bonapart:
      Если ты обратил внимание, я радуюсь победам- Шахтера и Зари, но огорчаюсь вымученным победам бандеровцев. Ты говоришь детка? Я, до своих лет, уже дожил, а ты, еще попробуй, доживи до моих......
      Я обратил внимание лишь на то, что ты пытаешься троллить и поливать грязью наши клубы и наших игроков(Ярмола). Так что не оправдывайся тут.
      Lazio-Kiev ответил goodbyegoodboy
      сегодня в 00:22
      goodbyegoodboy:
      Ну так он же не в России работу ищет
      За отмазку не канает!)
      goodbyegoodboy ответил Lazio-Kiev
      сегодня в 00:21
      Lazio-Kiev:
      На Украине не получается? Ты же пэрэсичный патриот , вроде! 😂
      Ну так он же не в России работу ищет
      XimeRajke ответил 10 seconds to stars
      сегодня в 00:20
      10 seconds to stars:
      Не замечал наверное)) и ты я гляжу сейчас в Кракове живёшь? Я просто в данный момент ищу работу в Польше и рассматриваю пару городов, включая Краков.
      Краков не советую. Погулять конечно в первое время самое то. Но мне не особо нравится, слишком суетливый И пробки самые ужасные по Польше. Куда лучше Вроцлав или Познань.
      Сам я сейчас в Кривой Рог вернулся, на весну хочу поехать во Вроцлав.
      Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
      сегодня в 00:19
      10 seconds to stars:
      Иди поплачь детка. Украинский клуб снова выиграл.
        10 seconds to stars ответил Lazio-Kiev
        сегодня в 00:19
        Lazio-Kiev:
        Ни состава, ни Тренера. Удивительно, но факт.
        что ни состава, ни тренера? Объясняй нормально
        Lazio-Kiev ответил 10 seconds to stars
        сегодня в 00:18
        10 seconds to stars:
        В Украине зп низкая. И что ещё за пересичный патриот, лол?
        Ни состава, ни Тренера. Удивительно, но факт.
        10 seconds to stars ответил Lazio-Kiev
        сегодня в 00:16
        Lazio-Kiev:
        На Украине не получается? Ты же пэрэсичный патриот , вроде! 😂
        В Украине зп низкая. И что ещё за пересичный патриот, лол?
        Lazio-Kiev ответил 10 seconds to stars
        сегодня в 00:14
        10 seconds to stars:
        Не замечал наверное)) и ты я гляжу сейчас в Кракове живёшь? Я просто в данный момент ищу работу в Польше и рассматриваю пару городов, включая Краков.
        На Украине не получается? Ты же пэрэсичный патриот , вроде! 😂
        10 seconds to stars ответил XimeRajke
        сегодня в 00:12
        XimeRajke:
        У тебя Кривбасс давно в профиле сверкает или я ранее просто не замечал? Я сам просто из Кривбасса. Встретить где-либо уроженца Кривого Рога проблематично))
        Не замечал наверное)) и ты я гляжу сейчас в Кракове живёшь? Я просто в данный момент ищу работу в Польше и рассматриваю пару городов, включая Краков.
        alfranza
        сегодня в 00:11
        Есть, есть еще порох в пороховницах)) Молодцы!
        10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
        сегодня в 00:10
        Napoleon Bonapart:
        А что это ваще такое, партизан- это команда? А во что она играет?
          XimeRajke ответил 10 seconds to stars
          сегодня в 00:10
          10 seconds to stars:
          Так же, как и в первом матче с Скендербеу, когда они летели 0-1 после первого тайма. Просто по другому настроились и на классе накидали. А Заря победила во многом благодаря тухлости и прямолинейным атакам Атлетика. Я реально ожидал куда большей креативности и агрессии от басков у себя дома.
          У тебя Кривбасс давно в профиле сверкает или я ранее просто не замечал? Я сам просто из Кривбасса. Встретить где-либо уроженца Кривого Рога проблематично))
          Belamor
          сегодня в 00:08
          Во учудили )))
          Napoleon Bonapart
          сегодня в 00:08
          А что это ваще такое, партизан- это команда? А во что она играет?
          goodbyegoodboy ответил XimeRajke
          сегодня в 00:06
          XimeRajke:
          Судя по хайлайтам, не понятно как Динамо собралось и перевернуло матч и как увезли победу Заря. Сегодня везет клубам УПЛ.
          Ничего никто не переворачивал. У Партизана просто всё залетело в первом тайме, при отсутствии Хачериди
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