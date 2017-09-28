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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»

вчера, 23:57
МиланМилан3 : 2РиекаРиекаМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» не без приключений обыграл «Риеку».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца» 

«Милан» – «Риека» – 3:2 (1:0)
Голы: Андре Силва 14, Мусаччио 53, Кутроне 90+4 - Акости 84, Елец 90

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Абате, Мусаччио, Кессье (Маури 71), Локателли, Чалханоглу (Бонавентура 46), Борини, Кутроне, Андре Силва (Сусо 82).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Риека»: Слуга, Елец, Жута, Вешович, Жупарич, Брадарич, Мишич, Павичич (Малеш 71), Кврзич (Акости 58), Пульич (Чрнич 80), Хебер.
Главный тренер: Матьяж Кек.

Предупреждения: Брадарич 43, Елец 82.

Судья: Орель Гринфилд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:32
Lazio-Kiev:
Почему Карла считают мессией?! Да ещё после провала в Мюнхене! Лучшие годы его позади! А Аэроплан спекся, как я и предрекал. Слабый он алленаторе.
Да провал в Мюнхене - 90% заслуга Румменигге (и он и дальше продолжит клуб топить, уверяю). Сначала он взял быстрой "Красной машине" каталу Пепа, отдал Крооса за копейки, сейчас "Бавария" по игрокам уже самая заурядная команда, и ей нечего ловить в ЛЧ, да и Мюллер сдал сильно.

И я не удивился, что Анчи не нашел общий язык с немцами, его "Милан" был, по сути, именно его командой, как "Барселона" - командой Пепа. Не так, конечно, но как-то рядом.

Но в новом "Милане", думаю, ему нечего ловить, конечно, он сможет его немного поднять, потому что сейчас он вообще в труху рассыпается. Но это уже будет переход от топовых команд к середняку по составу, плюс еще середняку, полному наемников. Нет, я бы на месте Анчи подальше держался, а то после этого трудно будет работу найти.
Klose_Miro
сегодня в 00:22
Один Бонуччи стоит как три состава Риеки.
Дайте Монтелле поработать. ВинченцоВерим
Lazio-Kiev
сегодня в 00:10
Почему Карла считают мессией?! Да ещё после провала в Мюнхене! Лучшие годы его позади! А Аэроплан спекся, как я и предрекал. Слабый он алленаторе.
Captain Paolo
сегодня в 00:06
Ждём когда вернётся Анчи
dzvinka
сегодня в 00:05
шлите подальше Монтеллу... кажись он уже все.
Captain Paolo
сегодня в 00:05
С победой россонери. Хотя такая победа равна проигрышу.
DevilsMilan
сегодня в 00:04
Монтелла не способен управлять командой которая ставит перед собой большие цели.И его тренерский штаб как выяснилось тоже.

Папа Карло спасай!
HUNTERok
сегодня в 00:03
Мало того, что и так еле мяч по полю катали, так еще за пару-тройку минут двушку пропустили)
Правда, с Борини случилось невероятное: сумел отдать хороший пас!
И Кутроне, в свою очередь, не подвел)
Abbath
сегодня в 00:02
Ну и валидол в концовке. Монтелле, думаю, осталось недолго, особенно с учетом освобождения Анчелотти.
la-respect0
сегодня в 00:02
Красавцы хорваты.Желаю выйти из группы.
тот еще добряк
сегодня в 00:01
    Gianfranco Zola
    вчера в 23:59
    Анчелотти уже вылетел в Милан.
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