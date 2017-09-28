«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» не без приключений обыграл «Риеку».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Риека» – 3:2 (1:0)
Голы: Андре Силва 14, Мусаччио 53, Кутроне 90+4 - Акости 84, Елец 90
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Абате, Мусаччио, Кессье (Маури 71), Локателли, Чалханоглу (Бонавентура 46), Борини, Кутроне, Андре Силва (Сусо 82).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Риека»: Слуга, Елец, Жута, Вешович, Жупарич, Брадарич, Мишич, Павичич (Малеш 71), Кврзич (Акости 58), Пульич (Чрнич 80), Хебер.
Главный тренер: Матьяж Кек.
Предупреждения: Брадарич 43, Елец 82.
Судья: Орель Гринфилд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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