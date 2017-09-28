«Аполлон» отобрал очки у «Эвертона»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Аполлон» вырвал ничью у «Эвертона».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» – «Аполлон» – 2:2 (1:1)
Голы: Руни 21, Влашич 66 - Сардинеро 12, Юсте 88.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Бэйнс, Кенни, Уиллиамс, Гуйе (Влашич 46), Шнайдерлин, Сигурдссон, Дэвис (Классен 67), Руни, Сандро Рамирес (Калверт-Льюин 67).
Главный тренер: Рональд Куман.
«Аполлон»: Вали, Юсте, Василиу (Селайя 86), Роберж, Алеф, Сачетти (Жандер 77), Яколиш (Шембри 61), Аллан, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица.
Главный тренер: Софронис Августи.
Предупреждения: Юсте 74.
Удаление: Роберж 87.
Судья: Томаш Богнар.
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