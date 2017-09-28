Алексей Миранчук: «Планируем максимально далеко пройти в Лиге Европы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Фаставом» (3:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Мы здорово начали, забили ещё и потом уже держали инициативу. После перерыва соперник побежал вперёд, началась игра, похожая на „качели“. Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме. Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко».

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