Диего Льоренте: «Хоть забил „Зениту“, но чувствую себя довольно паршиво»

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте, отличившийся голом в ворота «Зенита», прокомментировал гостевое поражение от петербургской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (1:3):

«Стадион и атмосфера на нём отличные, думаю, это один из самых красивых стадионов в Европе, современный и удобный.

Думаю, нам не хватило контроля над мячом. „Зенит“ очень быстро выходил из обороны, а если отбирал у нас мяч – мгновенно начинал контратаки, с которыми нам было сложно справиться. Первые два гола – две ошибки нашей защиты, которые мы не должны были совершать. Возможно, в рамках целого матча мы владели мячом больше, но этого оказалось недостаточно.

Готовы ли были к такому высокому уровню игры хозяев? Мы знали, что „Зенит“ силён, но, повторюсь, проиграли из-за собственных ошибок.

Всегда ли так часто забивал, как в этом сезоне? Думаю, в этом сезоне мне стала больше удаваться игра в атаке при стандартах, но моя основная работа – защищать наши ворота, и сегодня я трижды не справился с этим. Так что сейчас я чувствую себя довольно паршиво».

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