Балотелли стал отцом

У нападающего «Ниццы» Марио Балотелли родился сын.

Лион (так назвали малыша) появился сегодня на свет в Цюрихе. При этом Марио не афиширует имя матери младенца, известно лишь, что это итальянка, с которой он познакомился во время отпуска.

У футболиста также есть дочь от бывшей возлюбленной - четырехлетняя Пиа.

Ранее агент Балотелли Мино Райола назвал своего клиента лучшим нападающим Италии.

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