Балотелли стал отцом

У нападающего «Ниццы» Марио Балотелли родился сын.
Лион (так назвали малыша) появился сегодня на свет в Цюрихе. При этом Марио не афиширует имя матери младенца, известно лишь, что это итальянка, с которой он познакомился во время отпуска.
У футболиста также есть дочь от бывшей возлюбленной - четырехлетняя Пиа.
Ранее агент Балотелли Мино Райола назвал своего клиента лучшим нападающим Италии.
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Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверушку.
=АСП=
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверушку.
=АСП=
Надеюсь ребенок поумнее отца будет...)
Надеюсь ребенок поумнее отца будет...)