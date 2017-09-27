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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет второй тайм, 74’ Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 76’ Виктория П 2:1 Хапоэль БШ
20:00 74’ Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 74’ Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 77’ Остерсандс 1:0 Герта
20:00 74’ Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 76’ БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 74’ Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 75’ Лацио 1:0 Зюлте-Варегем
20:00 57’ Ницца 2:0 Витесс
20:00 77’ Русенборг 3:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы0
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы3
20:49
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Балотелли стал отцом

сегодня, 20:04

У нападающего «Ниццы» Марио Балотелли родился сын.

Лион (так назвали малыша) появился сегодня на свет в Цюрихе. При этом Марио не афиширует имя матери младенца, известно лишь, что это итальянка, с которой он познакомился во время отпуска.

У футболиста также есть дочь от бывшей возлюбленной - четырехлетняя Пиа.

Ранее агент Балотелли Мино Райола назвал своего клиента лучшим нападающим Италии.

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Все комментарии
ARMENIAN
сегодня в 21:15
охренеть... познакомился во время отпуска и имя не афиширует... да он его и не помнит...
rector ответил Egorium
сегодня в 20:56
Egorium:
Очень важное событие.
Добавь еще -хахаха!
Egorium
сегодня в 20:54
Очень важное событие.
rector
сегодня в 20:53
Родила царица в ночь,
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверушку.
=АСП=
barcelona and cruyff
сегодня в 20:48
С пополнением Марио))) главное,чтобы дитя мозгами не в отца пошел))))
ermak6448
сегодня в 20:32
Поздравляю Марио !!!
Mоnоlo
сегодня в 20:23
А сам так и не вырос... Поздравляем!
Свиняка
сегодня в 20:19
Смерть чернильницам!!!
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:15
От каких то 71 имеет пич детей,как будто жениться нельзя,как нормальный мужик.
1994_RAUL-IKER_2015
сегодня в 20:14
Поздравляю Марио!
Надеюсь ребенок поумнее отца будет...)
Obdulio Varela
сегодня в 20:11
Сам ещё мозгами ребёнок
Delight
сегодня в 20:11
Ну, в манишку залез с чужой помощью. Хоть тут сам попал😄😄😄
фанат джигурды
сегодня в 20:08
Где-то возросла популяция обезьян.
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