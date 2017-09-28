Монтелла: «„Милан“ получил больше полезного опыта, чем если бы одержал лёгкую победу»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвёл итоги домашней встречи 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Риекой» (3:2). «Россонери» вели в счёте 2:0, но в концовке поединка позволили хорватам отыграться. Победный гол «Милана» был забит на 4-й минуте добавленного времени.

«Мы должны становиться лучше в том, что касается контроля хода игры. Для нас это был полезный урок, теперь мы знаем, что игру нужно контролировать и после 70-й минуты.

Я бы хотел отметить наш командный дух, благодаря которому мы вырвали победу, хоть сил уже и не оставалось. С этой точки зрения „Милан“ сделал большой шаг вперёд. Я был крайне рад видеть, с каким рвением билась команда в последние минуты. Но нам нужно улучшать игру в обороне. „Риека“ весь матч играла агрессивно, и мы должны были создать больше моментов, особенно в первом тайме. Есть негативные и положительные моменты, которые повторяются от матча к матчу. Мы хотим хорошо играть все 95 минут, но пока этого не происходит. Что ж, я здесь, чтобы работать и делать команду сильнее.

Тем не менее, мы получили больше положительного опыта, чем если бы одержали комфортную победу. Так что я считаю, что сегодня стакан наполовину полон, так как мы вынесли из матча ценный урок, и, конечно, победили».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте