Куман о ничьей с «Аполлоном»: «Такое чувство, что „Эвертон“ проиграл»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подвёл итоги домашней встречи группового этапа Лиги Европы с кипрским «Аполлоном» (2:2):

«Такое чувство, что мы потерпели поражение, а не сыграли вничью. Это очень разочаровывающий результат. Мы начали плохо, неуверенно, совершили много ошибок, но затем исправились.

Второй тайм мы провели гораздо лучше, контролировали игру, и у нас были отличные шансы забить третий мяч. Это футбол: когда приходится бороться, иногда начинаешься бояться играть. Это тяжело, когда тебе не хватает уверенности.

Не могу сказать, что команда не бежит или не борется, но она боится играть вперёд. Победа в сегодняшнем матче многое бы изменила».

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