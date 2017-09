Анчелотти: «Для меня было большой честью стать частью истории „Баварии“»

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти поблагодарил «Баварию», а также её игроков и болельщиков после отставки с поста наставника мюнхенцев.

«Для меня было большой честью стать частью истории „Баварии“. Я бы хотел поблагодарить клуб, игроков и невероятных болельщиков», — написал Анчелотти на своей странице в «твиттере».

Напомним, руководство «Баварии» приняло решение отправить 58-летнего специалиста в отставку после разгромного поражения от «Пари Сен-Жермен» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3). Анчелотти возглавлял мюнхенский клуб с июля 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды взяла Суперкубок страны.

