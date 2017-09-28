Хацкевич: «Проведённые нами замены повлияли на победу „Динамо“ Киев»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал волевую победу своей команды над «Партизаном» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Украинская команда смогла взять три очка, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

«В матче со „Скендербеу“ эмоциональный фон был таким, что нужно было завести ребят. Сегодня же, наоборот, их надо было успокоить. В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и всё-таки построить игру так, как мы и планировали.

Замены? Что можно сказать... Замены усилили нашу игру. Беседин здорово цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведённые нами замены повлияли на результат матча.

При разборе игры соперника мы акцентировали внимание ребят на том, что „Партизан“ часто использует длинные передачи и делает ставку на Тавамбу. К этому мы были готовы. Но в первом тайме наши полузащитники не справлялись со своим функциями, проигрывали много борьбы. „Партизан“ использовал силовой футбол, к которому мы были готовы, а вот то, что соперник „высоко“ нас накрывал, не позволяя нам разыгрывать мяч, стало для нас неожиданностью».

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