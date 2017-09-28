Испания опробует видеоповторы в матчах национального Кубка

По информации испанских СМИ, Футбольная федерация Испании приняла решение опробовать систему видеоповторов в ряде матчей 1/16 финала Кубка страны, которые состоятся в октябре-ноябре 2017 года.
В частности, VAR поможет принять правильные решения арбитрам матча «Атлетико» - «Эльче» 29 ноября.
Отметим, что в следующем сезоне руководство Ла Лиги планирует внедрить видеоповторы и в чемпионате Испании.
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