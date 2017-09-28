«Маккаби» и «Вильярреал» поделили очки

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби» и «Вильярреал» счет не открыли.
Нетанья, стадион «Нетанья Стэдиум»
«Маккаби» Тель-Авив – «Вильярреал» – 0:0
«Маккаби» Тель-Авив: Райкович, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Бабен, Еини, Сушич (Перец 63), Блэкмэн, Баттоккио, Атар (Ацили 65), Кьяртанссон (Ицхаки 87).
Главный тренер: Хорди Кройф.
«Вильярреал»: Барбоса, Руис, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс, Сориано (Кастильехо 68), Герра, Тригерос (Родри Эрнандес 82), Бакка (Унал 75), Бакамбу.
Главный тренер: Хавьер Ревилья.
Предупреждения: Блэкмэн 15, Коста 58.
Судья: Крэйг Поусон.
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