Венгер: «Я молюсь, чтобы карьере Уилшира больше ничего не помешало»

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен выступлением полузащитника Джека Уилшира в матче с БАТЭ:

«Он провел выдающийся первый тайм. Уилшир всегда сражается до конца и уже находится на пути к своей лучшей форме, что и доказал.

Джек в том возрасте, когда игроки движутся к вершине своих карьер. Он сейчас этим и занимается. Единственное, что ему мешало, — серия травм. Я молюсь, чтобы он больше не испытал проблем и хочу его видеть всё более и более сильным. Он в очередной раз доказал, что не потерял свою игру».

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