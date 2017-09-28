Аллегри советует игрокам «Ювентуса» беззаботно относиться к Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих взглядах на современную Лигу чемпионов:

«Финалы проигрываются и выигрываются, так было всегда — даже в случае „Ювентуса“. То же самое я говорю и игрокам. Чтобы добиться больших свершений, эти талантливые футболисты должны до определенной степени беззаботно относиться к турниру. Назовем это здоровым безумием — отложить аргументы в сторону и представить, что вы неуязвимы.

Разница между поколениями в том, что сейчас в футбол вкладывают больше денег, гораздо больше сильных команд приобрели сильных игроков. Победа в Лиге чемпионов теперь не то же самое, что 30 лет назад».

Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов «бьянконери» обыграли «Олимпиакос».

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