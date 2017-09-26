«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»

В одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов (второй тур, группа H) «Реал» добыл первую в истории победу над дортмундской «Боруссией» на гостевом стадионе.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» – «Реал» – 1:3 (0:1)
Голы: Обамеянг 55 — Бэйл 17, Роналду 50, Роналду 78.
«Боруссия»: Бюрки, Тольян (Дахуд 62), Папастатопулос, Пищек, Топрак, Гетце (Пулишич 76), Филипп, Кастро, Шахин (Вайгль 61), Обамеянг, Ярмоленко.
Главный тренер: Петер Бош.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Фернандес, Модрич, Бэйл (Васкес 85), Каземиро, Иско (Асенсио 77), Кроос, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Бэйл 28, Карвахаль 38, Модрич 39, Топрак 54, Вайгль 64
Судья: Бьорн Куйперс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Роналду умница..109 гол в ЛЧ,Один игрок забил больше,чем любой из 23 игроков середняка барси..
Роналду умница..109 гол в ЛЧ,Один игрок забил больше,чем любой из 23 игроков середняка барси..