«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»

В одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов (второй тур, группа H) «Реал» добыл первую в истории победу над дортмундской «Боруссией» на гостевом стадионе.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» – «Реал» – 1:3 (0:1)

Голы: Обамеянг 55 — Бэйл 17, Роналду 50, Роналду 78.

«Боруссия»: Бюрки, Тольян (Дахуд 62), Папастатопулос, Пищек, Топрак, Гетце (Пулишич 76), Филипп, Кастро, Шахин (Вайгль 61), Обамеянг, Ярмоленко.

Главный тренер: Петер Бош.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Фернандес, Модрич, Бэйл (Васкес 85), Каземиро, Иско (Асенсио 77), Кроос, Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Бэйл 28, Карвахаль 38, Модрич 39, Топрак 54, Вайгль 64

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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