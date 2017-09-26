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«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»

вчера, 23:37
БоруссияБоруссия1 : 3РеалРеалМатч завершен

В одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов (второй тур, группа H) «Реал» добыл первую в истории победу над дортмундской «Боруссией» на гостевом стадионе.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» – «Реал» – 1:3 (0:1)
Голы: Обамеянг 55 — Бэйл 17, Роналду 50, Роналду 78.

«Боруссия»: Бюрки, Тольян (Дахуд 62), Папастатопулос, Пищек, Топрак, Гетце (Пулишич 76), Филипп, Кастро, Шахин (Вайгль 61), Обамеянг, Ярмоленко.
Главный тренер: Петер Бош.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Фернандес, Модрич, Бэйл (Васкес 85), Каземиро, Иско (Асенсио 77), Кроос, Роналду. 
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Бэйл 28, Карвахаль 38, Модрич 39, Топрак 54, Вайгль 64

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
alex1990for
сегодня в 00:03
долпаны орут про какую-то силу боруссии, лол)))) в обороне так детсад играл) я удивлен, почему оналда покер не сделал, апоэл и то круче против него играл)
FERIS
сегодня в 00:03
Ба ба ба ба
Иди проспись,из офсайда....
Если бы Реал реализовал все свои моменты,счёт был бы просто неприличным.
А по поводу Малаг Леванте и Бетисов,так твоя барса не играла с Реал Сосьедадом,Валенсией и т.д.
Уверен что каталонские ещё сто раз будут терять очки как это было в прошлом и позапрошлом сезоне и этот не исключение.
А теперь по теме,поздравляю с победой самый лучший клуб мира!
Рона с дублем и четырёхсотым матчем за Реал!
Конор МакГрегор ответил Zizou_10
сегодня в 00:03
Детишки завидуют Реалу,сами то за каталонский середняк болеют())))))
ozdo ответил da da da
сегодня в 00:03
da da da:
БарсИ обычно пишет излишне волосатый тайсон))
волосатый тайсон у меня в штанах... у тебя видимо пещера
Zizou_10
сегодня в 00:02
На зло хейтерам ,браво Реал, браво Рон!
Конор МакГрегор ответил Bonnucci
сегодня в 00:02
Купчий,отдыхай...Если телека нет,августовские матчи смотреть😂😂😂😂😂
Bonnucci ответил cska plus
сегодня в 00:02
cska plus:
Дубль великого Рона.
В чем он великий?
Конор МакГрегор
сегодня в 00:01
    Real_Naiman
    сегодня в 00:01
    ЗАПОМНИТЕ!!! Реал в лч совсем по другому играет! Может в ла лиге пройграть слабым командам или скатать ничью но в лч всех РВЕТ!!! Любую команду выносит в перед ногами! ЛЧ ЭТО ТУРНИР РЕАЛА!!!
    da da da ответил ozdo
    сегодня в 00:01
    ozdo:
    БАВАРИЯ БЕСТ ЧЕЙ ГЛОР ПО ТВОЕМУ?
      el barsa ответил ozdo
      сегодня в 00:00
      ozdo:
      БАВАРИЯ БЕСТ ЧЕЙ ГЛОР ПО ТВОЕМУ?
      он вечно бывает на ветке баварии и топит за нее - он просто не любит реал

      а этот ...... на днях создал этот клоунский ак для троллинга
      Конор МакГрегор ответил starche
      сегодня в 00:00
        Конор МакГрегор
        вчера в 23:58
          ozdo ответил el barsa
          вчера в 23:58
          el barsa:
          типичный фен риала ник бавария . ава баварии и болеет за риал . и тут у каждого их фана по 10 фейков таких самые 57 фанаты соккера это у рияла
          БАВАРИЯ БЕСТ ЧЕЙ ГЛОР ПО ТВОЕМУ?
          starche ответил Конор МакГрегор
          вчера в 23:57
          Конор МакГрегор:
          Приятен взрыв пуканов гранатового отребья😂😂😂😂
          Внимательно изучи таблицу Ла Лиги! Радости поубавится!
          Адекватный77 ответил alex1990for
          вчера в 23:57
          alex1990for:
          боруссия сыграла, как редкостное дно. бетис и тот лучше смотрелся, от чего пеналдо и разыгрался, забив типичные замыкание и оффсайд))
          Конечно Бетис лучше смотрелся, когда автобусом стоял в штрафной. А во втором тайме даже не переходил на половину поля соперника. Даже контратаки делая в 2-3 игрока.
          Конор МакГрегор ответил Bonnucci
          вчера в 23:57
          Это прошлое,которым уже и прикрываться не стоит даун😂😂😂 Последнее помним 3-1,2-0😂😂😂😂
          el barsa ответил Конор МакГрегоp
          вчера в 23:57
          Конор МакГрегоp:
          С победой лучший клуб мира..Наконец-то победили Боруссию у них дома..Бэйл был хорош,именно тогда,когда без травм играет,он набирает хорошую форму.. Роналду умница..109 гол в ЛЧ,Один игрок забил больше,чем любой из 23 игроков середняка барси..
            NGY ответил реал-король
            вчера в 23:57
            реал-король:
            От матч сыграл Реал. Роналду сделал подарок себе на юбилей. Мне кажется, что на Роналд.у стали меньше пасовать. Жадничает
            Зато он сам, в первых минутах, когда мог сам пробивать отдавал пасы...!
            Bonnucci ответил Конор МакГрегор
            вчера в 23:56
            Конор МакГрегор:
            Что с этим Реалом сделает барся?)))) Видели месяц назад,5 раз барся раздвинула ножки😂😂😂😂😂
            Ты не забывай недавнее 3-2 и позор века 5-0!
            Конор МакГрегор
            вчера в 23:56
            Короли пенок снова возмущаются😂😂😂😂😂
            starche
            вчера в 23:56
            Ожидаемо.
            Конор МакГрегор
            вчера в 23:56
              eleven LC ответил da da da
              вчера в 23:56
              Я обычно не вклиниваюсь в споры персофанов Роналду и Месси но но ты парень походу или правил футбола не знаешь или плохо видишь! Хотя для барсофила это не удивительно!
              Конор МакГрегор
              вчера в 23:55
                NGY ответил Джеk Воробей
                вчера в 23:55
                Джеk Воробей:
                как тебе игра?)
                Соперник давал много пространства Реалу...а это плачевно практически для любой команды играющей мадрида...!

                Игра сегодня понравилась, защита нет!

                Но я буду доволен на 100%, если Реал начнет вскрывать автобусы...пока с этим, есть проблемы!
                el barsa
                вчера в 23:54
                3 ий гол с оффсайда забивает роналду но судья вновь ташит мадридский клуб

                чисттый офсайд но кабинет решает
                хозяин дизлайка ответил el barsa
                вчера в 23:54
                el barsa:
                типичный фен риала ник бавария . ава баварии и болеет за риал . и тут у каждого их фана по 10 фейков таких самые 57 фанаты соккера это у рияла
                Это ты про бавария-бест говоришь?
                Адекватный77
                вчера в 23:54
                После поражения от Бетиса,от злости не было желания смотреть игру. И несмотря на выигрыш, досада от непобитого " вечного" рекорда Сантоса остаётся. А ведь сейчас было бы 76 матчей подряд!
                реал-король
                вчера в 23:54
                От матч сыграл Реал.
                Роналду сделал подарок себе на юбилей.
                Мне кажется, что на Роналд.у стали меньше пасовать. Жадничает
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