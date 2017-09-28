Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»

Бывший менеджер «Тоттенхэма» и «Бирмингема» Харри Реднапп поделился мнением о нападающем «шпор» Харри Кейне:
«Не вижу причин, почему он должен уходить из „Тоттенхэма“. В конечном итоге Харри станет капитаном, да и ему здесь нравится. Кейн выступал в молодежном составе прекрасного клуба с прекрасной базой и прекрасным стадионом, потом начали строить новый.
Болельщики его обожают, он зарабатывает фантастические деньги, а в будущем будет получать еще больше».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
В "Тоттенхэме" их не завоевать.
В "Тоттенхэме" их не завоевать.
В ТТХ у него прёт, но что он выиграет с этим клубом?
В ТТХ у него прёт, но что он выиграет с этим клубом?