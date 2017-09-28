Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»

Бывший менеджер «Тоттенхэма» и «Бирмингема» Харри Реднапп поделился мнением о нападающем «шпор» Харри Кейне:

«Не вижу причин, почему он должен уходить из „Тоттенхэма“. В конечном итоге Харри станет капитаном, да и ему здесь нравится. Кейн выступал в молодежном составе прекрасного клуба с прекрасной базой и прекрасным стадионом, потом начали строить новый.

Болельщики его обожают, он зарабатывает фантастические деньги, а в будущем будет получать еще больше».

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