Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
10:51
Немецкие клубы впервые в истории проиграли 6 матчей за одну еврокубковую неделю42
10:15
Рейес прибыл в Шанхай, чтобы заменить Карлоса Тевеса2
07:19
Агуэро получил повреждения рёбер в результате автомобильной аварии в Нидерландах31
23:58
«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу105
23:57
«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»28
12:34
Бекхэм: «Я скучаю по „Милану“»0
12:20
Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»3
12:12
Стив Коттерилл возглавил «Бирмингем Сити»0
12:02
Зеедорф может стать тренером «Олдхэм Атлетик»0
11:33
Хавбек «Ювентуса» Пьянич пропустит 3-4 недели2
11:24
Венгер: «Я молюсь, чтобы карьере Уилшира больше ничего не помешало»1
11:08
Аллегри советует игрокам «Ювентуса» беззаботно относиться к Лиге чемпионов3
10:34
Врачи «Манчестер Сити» оценят состояние Агуэро перед матчем с «Челси»11
10:25
Андре Силва: «Игроки „Милана“ расслабились и пропустили дважды, но такое случается»3
09:25
Буяльский: «Киевскому „Динамо“ надо на свою голову придумать какой-то геморрой»10
09:18
Бывший клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал форварду скорейшего восстановления2
09:05
МакКормак сменил «Астон Виллу» на «Мельбурн Сити»2
08:53
Аленичев: «Буду только рад сыграть со „Спартаком“ в Кубке России»20
08:29
Янг: «„Манчестер Юнайтед“ способен сражаться на всех фронтах»9
08:18
Испания опробует видеоповторы в матчах национального Кубка11
08:03
Драгун: «Итог для нас отрицательный, но матч с „Арсеналом“ получился веселым»4
08:00
Венгер: «Я большой поклонник Жиру. 100 голов за „Арсенал“ – фантастическое число»5
07:43
Монтелла: «„Милан“ получил больше полезного опыта, чем если бы одержал лёгкую победу»1
07:00
Мирабелли: «Анчелотти? У „Милана“ есть Монтелла, который моложе его и столь же талантлив»9
06:36
Анчелотти: «Для меня было большой честью стать частью истории „Баварии“»16

Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»

сегодня, 11:44

Бывший менеджер «Тоттенхэма» и «Бирмингема» Харри Реднапп поделился мнением о нападающем «шпор» Харри Кейне:

«Не вижу причин, почему он должен уходить из „Тоттенхэма“. В конечном итоге Харри станет капитаном, да и ему здесь нравится. Кейн выступал в молодежном составе прекрасного клуба с прекрасной базой и прекрасным стадионом, потом начали строить новый.

Болельщики его обожают, он зарабатывает фантастические деньги, а в будущем будет получать еще больше».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ювентиец
сегодня в 12:23
Геша, я тебя умоляю... Причин он не видит... Вспомни, кто владеет шпорами, и даже думать забудь, что эти люди откажутся от 180-200 млн за этого прекрасного игрока... Аутист мадридский тому пример...
sir_Alex
сегодня в 12:17
Только за трофеями.
Mоnоlo ответил Cules2013
сегодня в 12:10
Cules2013:
не вижу препятствий, чтобы уйти. Почему бы следующим летом не в Реал, например. В ТТХ у него прёт, но что он выиграет с этим клубом?
Бензема.
Остапчук 67
сегодня в 12:08
А профессиональное самолюбие?
Василий 50
сегодня в 12:04
Причина одна - трофеи.
В "Тоттенхэме" их не завоевать.
Бригант 669
сегодня в 11:48
Ему нужно признание, а получит он его если будут трофеи!!! Надеюсь у ТТХ будут трофеи!
Cules2013
сегодня в 11:48
не вижу препятствий, чтобы уйти. Почему бы следующим летом не в Реал, например.
В ТТХ у него прёт, но что он выиграет с этим клубом?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100