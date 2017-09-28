Андре Силва: «Игроки „Милана“ расслабились и пропустили дважды, но такое случается»

Нападающий «Милана» Андре Силва после победы над «Риекой» в рамках Лиги Европы уверился, что может многого добиться с «россонери»:

«Чувствую себя хорошо. У меня теперь больше шансов играть в Европе и забивать больше голов — спасибо моим одноклубникам за это.

Возможно, мы излишне расслабились, когда пропустили дважды, но такое в футболе случается. Надеюсь играть чаще и становиться сильнее. Я уверен в своем будущем».

Напомним, что португалец в этом поединке отметился первым голом.

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