Мартинес: «Отсутствие Наингголана в сборной Бельгии? Это футбольное решение»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему он снова не вызвал в команду полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.

«Это чисто футбольное решение. Я продолжу работать с тем составом, который выбрал. Мои решения принимаются только в интересах команды, так, как ей будет лучше».

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