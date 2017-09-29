Гвардиола: «Уверен, наши врачи сделают все для скорого возвращения Агуэро в строй»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу произошедшей аварии, в которой пострадал нападающий команды Серхио Агуэро.

«Я не врач, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Я даже еще не общался с Агуэро, мы были заняты тренировкой. Но я обязательно поговорю с ним в ближайшее время. По слухам, у Агуэро перелом ребер. Уверен, что наши врачи постараются вернуть Агуэро в строй как можно скорее», - сказал Гвардиола.

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