Конте: «„Манчестер Сити“ - хорошая команда. Они стали сильнее»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в английской Премьер-Лиге. Встреча состоится 30 сентября. Напомним, что 27 сентября «Челси» встречался с мадридским «Атлетико» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Все прекрасно знают, что „Манчестер Сити“ - хорошая команда. Они стали сильнее за счет новичков. Они хорошо начали сезон и на данный момент полны уверенности. Нам необходимо быть внимательными с ними», - сказал Конте.

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