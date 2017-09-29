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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Монтелла: «Анчелотти может стать моим помощником»

сегодня, 19:28

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал слухи о том, что его может сменить уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти.

«Я очень уважаю Анчелотти. Он был первым тренером, на примере которого я начинал свою работу. Он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником. Так что если он захочет, то может приехать в „Милан“ и стать уже моим помощником. Без проблем».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 20:01
Да Анчи просто отдохнет месяцок, и сменит тебя ближе к Рождеству... потому что с такой игрой и результатами тебе не долго осталось.
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:00
Для Анчи глупость сейчас будет идти в "Милан", как и для любого другого стоящего тренера. Ни пойми какой спонсор, который на кредиты надергал кучу разного класса наемников из разных мест.

Есть двести причин, чтобы этот "Милан" закончил дело банкротством, и вряд ли хотя бы пара причин, чтобы он стал топ-клубом.
Karkaz
сегодня в 19:49
Анчи уже не тот
Mоnоlo
сегодня в 19:40
И правильно.
Анчелотти не тот человек который способен вытащить нынешний Милан.
Palex
сегодня в 19:32
Скромный.
Остапчук 67
сегодня в 19:31
Сказал Монтелла и подумал:
"А не взболтнул ли я чего лишнего?"
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