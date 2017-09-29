Монтелла: «Анчелотти может стать моим помощником»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал слухи о том, что его может сменить уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти.

«Я очень уважаю Анчелотти. Он был первым тренером, на примере которого я начинал свою работу. Он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником. Так что если он захочет, то может приехать в „Милан“ и стать уже моим помощником. Без проблем».

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