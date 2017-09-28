Венгер: «Я большой поклонник Жиру. 100 голов за „Арсенал“ – фантастическое число»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после выездной победы над БАТЭ (4:2) в матче группового этапа Лиги Европы похвалил молодых игроков «канониров» Джозефа Уиллока и Рейсса Нельсона, а также нападающего Оливье Жиру, который забил свой 100-й гол за лондонский клуб:

«Я очень доволен Оливье, я его большой поклонник. Сто голов – это фантастическое и заслуживающее уважения число. Достичь этого непросто, ведь в нашем составе есть другие хорошие форварды. Но он этого заслуживает.

Джо Уиллок сыграл хорошо, как и Рейсс Нельсон, они оба выглядели достойно. Основная причина в том, что это качественные игроки, но стоит добавить, что их спины прикрывали опытные Мертезакер и Мустафи».

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