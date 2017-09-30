Озил не сыграет с «Брайтоном», Косьельни - под вопросом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что в завтрашнем матче АПЛ лондонцам не поможет полузащитник Месут Озил, а участие защитника Лорана Косьельни под большим вопросом.

«У Озила небольшое повреждение, которое все-таки не позволит ему сыграть в воскресенье.

У меня есть сомнения по поводу Косьельни, сегодня его посмотрят наши доктора. Он продолжает испытывать проблемы с ахиллом. Все остальные должны быть готовы к матчу».

В лазарете у «Арсенала» также находятся Франсис Коклен (травма подколенного сухожилия) и Дэнни Уэлбек (проблемы с бедром).

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