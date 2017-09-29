В 2018 году на подготовку и проведение чемпионата мира бюджет потратит 21 млрд рублей

Проект бюджета РФ на 2018 год предусматривает расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в размере 21,595 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму, отмечается, что изменений параметров финансового обеспечения подпрограммы не предусмотрено.

Всего на финансирование государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» планируется выделить 57,2 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году - 34,4 млрд рублей, в 2020 году - 35 млрд рублей. По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, объемы выделенных средств увеличены на 2,5 млрд в 2018 году и 2,2 млрд в 2019-м.

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