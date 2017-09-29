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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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В 2018 году на подготовку и проведение чемпионата мира бюджет потратит 21 млрд рублей

сегодня, 18:06

Проект бюджета РФ на 2018 год предусматривает расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в размере 21,595 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму, отмечается, что изменений параметров финансового обеспечения подпрограммы не предусмотрено.

Всего на финансирование государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» планируется выделить 57,2 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году - 34,4 млрд рублей, в 2020 году - 35 млрд рублей. По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, объемы выделенных средств увеличены на 2,5 млрд в 2018 году и 2,2 млрд в 2019-м.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 18:46
Без комментариев.....

Охота искренне поздравить и пожелать удачи всем причастных к такому непростому делу как - освоение бюджета !!! )))
старина ответил ceret
сегодня в 18:44
ceret:
У Мутко уже слюни текут (21млрд)
в голос!!!)))
жменя семечек
сегодня в 18:29
смотрю на всё это со спокойным безразличием, потому как в распиле не участвую
Owl Fake
сегодня в 18:20
А сколько уже ̶р̶а̶с̶п̶и̶л̶и̶л̶и̶ ̶ потратили..
Неудивительно, что депутаты из Гвинеи и других африканских партнёров приедут на стажировку в российскую Госдуму.
drug01
сегодня в 18:16
Большая сумма а прибыль
Морозовский
сегодня в 18:14
Все, кто прикоснётся к этому распилу ножовки с алмазными зубцами уже закупили !
ceret
сегодня в 18:07
У Мутко уже слюни текут (21млрд)
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