«Реал» потерял Карвахаля на неопределённый срок

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не поможет своей команде в матче 7-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», но может остаться без игры и на длительный срок.

Сообщается, что игрок подхватил вирусную инфекцию, которая отрицательно влияет на перикард - серозную оболочку сердца.

Для того, чтобы полностью выздороветь, больному необходимо время. Срок восстановления может составить до полутора месяцев.

Напомним, что недавно Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте