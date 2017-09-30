Гунько: «„Спартак-2“ подарил болельщикам хорошее настроение»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команду над «Волгарем» в матче 16-го тура ФНЛ:

«Мы готовились, что с самого начала встречи „Волгарь“ будет активно действовать на флангах. Но в итоге именно эти действия привели к назначению пенальти в наши ворота. Сначала мне показалось, что нарушения не было, но сейчас я должен признать, что судья принял верное решение. Пришлось извиниться перед арбитром за чрезмерные эмоции. В конце концов, и они часть футбола...

Кстати, об эмоциях. Думаю, болельщикам наша команда сегодня подарила хорошее настроение. Даже несмотря на то, что мы пропустили первыми. Забить три гола „Волгарю“ на выезде - это очень неплохой результат. Мы знали, что в обороне соперник действует очень компактно. До предыдущей игры с „Тамбовом“ астраханцы вообще пропустили меньше всех в лиге. Но, наверное, комфортный счет после 12-й минуты сыграл с хозяевами злую шутку».

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