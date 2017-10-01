СМИ: «„Арсенал“ предложит Уилширу новый четырёхлетний контракт»

В «Арсенале» намерены продлить контракт с полузащитником Джеком Уилширом, утверждают в Англии.

Сообщается, что 25-летний игрок, который минувший сезон провел на правах аренды в «Борнмуте», впечатлил руководство клуба своими выступлениями в матчах против «Донкастера» и БАТЭ.

По слухам, главный тренер «канониров» Арсен Венгер уже провел переговоры с хавбеком, во время которых заверил последнего в том, что в клубе на него рассчитывают и в будущем.

Ожидается, что игроку будет предложен новый четырехлетний контракт.

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